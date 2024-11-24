اليوم.. «رياضة الشيوخ» تناقش تجديد حمام السباحة الأوليمبي بقنا

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق.

ويأتي ذلك لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بحمام السباحة الأوليمبي بمركز شباب مدينة قنا بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل والمواصلات.

فيما تعقد اللجنة اجتماعا ثاني لها بحضور ممثلي الحكومة، وذلك لاستكمال مناقشة أهم مشاكل وتحديات الألعاب الفردية وأيضا رفع كفاءة الكيانات الشبابية.