قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، السبت، إن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال مايكل كوريلا، وصل إلى إسرائيل، الجمعة، كضيف رسمي لرئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي.

وأجرى رئيس الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية تقييما للوضع إلى جانب رئيس مديرية العمليات وقائد القيادة الشمالية.

وركز تقييم الحالة على المسائل الأمنية والاستراتيجية مع التركيز على لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تعميق علاقته مع القوات المسلحة الأمريكية نتيجة "التزامنا بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين."

والسبت، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي السبت مع نظيره الأمريكي، بأن بلاده "ستواصل التحرك بحزم" ضد حزب الله اللبناني.

وقال متحدث باسم الوزير إنه رحب في مكالمته مع لويد أوستن "بالجهود الأمريكية لتسهيل التهدئة في لبنان، وأكد التزام إسرائيل باستعادة الأمن ما من شأنه تمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بأمان". كما أكد كاتس "أن إسرائيل ستواصل التحرك بحزم ردا على هجمات حزب الله على المدنيين في إسرائيل".

The Commander of @CENTCOM General Michael “Erik” Kurilla، arrived in Israel yesterday as the official guest of the Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi.



The Chief of the General Staff and the Commander of CENTCOM conducted a situational assessment along with the Head of… pic.twitter.com/eilQADAI7u — Israel Defense Forces (@IDF) November 23، 2024

وفي 23 سبتمبر، كثّفت اسرائيل غاراتها الجوية على معاقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأطلقت عمليات توغل بري "محدودة" في المناطق الحدودية في 30 منه.

وتوغلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع الشهر الماضي داخل عدد من البلدات الحدودية، حيث نفذت عمليات تفجير واسعة لمنازل وأحياء سكنية بعدما انسحبت منها، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو عدّة نشرها جنود ووسائل إعلام إسرائيلية.