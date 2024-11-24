برشلونة يفلت من عقاب سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

فرض فريق سيلتا فيجو التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ضيفه برشلونة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بالايدوس، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

سجل رافينيا هدف برشلونة الأول في الدقيقة 15، بعدما استلم كرة زميله جول كوندي الطولية، وراوغ مدافع سيلتا فيجو وسدد الكرة على يمين حارس أصحاب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا بنتيجة 1-0.

مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

وفي الشوط الثاني، عزز الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي تقدم الفريق الكتالوني بهدف ثان في الدقيقة 61.

ولكن تغيرت الأجواء بعد الدقيقة 82، حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مارك كاسادو لاعب برشلونة.

واستغل سيلتا فيجو النقص العددي في صفوف البرسا، وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 84 و86، عن طريق ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز على الترتيب، ليفلت برشلونة من الهزيمة خارج الديار، ويعود إلى إقليم كتالونيا بالتعادل مع سيلتا فيجو بنتيجة 2-2.

وكان برشلونة خسر من ريال سوسيداد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بهدف للا شيء، قبل أن يتعثر بتعادل مثير مع سيلتا فيجو.

وبتلك النتيجة، ظل برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.