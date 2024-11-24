المركز الروسي للمصالحة: عبور 3500 شخص من الأراضي اللبنانية إلى سوريا

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، أوليج إيجناسيوك، أمس السبت إن ما يصل إلى 3500 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح إيجناسيوك -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس"- أن مركز المصالحة الروسي نفذ عمليتين إنسانيتين في محافظة دمشق ووزع أكثر من 5.9 طن من المواد الغذائية على الأهالي.

وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أنه "علاوة على ذلك، انتهكت طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة المجال الجوي السوري في منطقة التنف 16 مرة خلال اليوم الماضي"، حسب قوله، مضيفا أن "7 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة 9 ديسمبر 2019 مرتبطة بالطلعات الجوية الأمريكية".