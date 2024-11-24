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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الوطني الفلسطيني"يرحب بقرار البرلمان الفرنسي تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية

رئيس المجلس الوطني
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
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رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار البرلمان الفرنسي ممثلا بمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية الفلسطينية.

وأشاد فتوح - في بيان صادر عن المجلس وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس السبت - بالقرار الفرنسي الذي جاء في وقت دقيق وظروف صعبة تحيط بالقضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأصدر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني قرارا بتشكيل لجنة الصداقة الفلسطينية الفرنسية، والبدء بالتواصل مع الجانب الفرنسي كخطوة في طريق حشد الدعم الدولي لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة.

البرلمان الفرنسي فلسطين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح