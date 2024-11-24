«المؤتمر»: الشائعات تهدف إلى تقويض مسيرة التنمية والتقدم في مصر

ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مواجهة الشائعات، التي تستهدف زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

وأكد «جبر»، في بيان له، أن تلك الشائعات تهدف إلى تقويض مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة نجحت بفضل تضافر الجهود الوطنية في التصدي لهذه الحملات المضللة، التي تتعمد التشكيك في الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، سواء في البنية التحتية، أو الإسكان، أو الصحة، أو التعليم، أو النقل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أنه قد جاءت المشروعات القومية الكبرى كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والكباري، والمدن الصناعية الجديدة، مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة حياة المواطنين.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتقديم المعلومات الدقيقة والمحدثة حول الإنجازات والمشروعات التنموية، مما يساهم في إحباط محاولات التشويه وتوعية المواطنين بحقائق الأمور.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن أجهزة الدولة المختلفة، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، تلعب دورًا حيويًا في كشف الحقائق والرد على الشائعات بسرعة وكفاءة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مصر ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي طموحات الشعب المصري.