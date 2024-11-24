تكليف 16 من خريجي برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني القيادات بوزارة البترول

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف 16 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاونى القيادات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة.

يأتي هذا في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وإيمانها الراسخ بأهمية العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصرًا هامًا ومحركًا أساسيًا للتنمية الشاملة والمستدامة وبما يضمن نقل الخبرات، واستدامة الأداء، واستكمالًا لمبادرة الملازمة Work Shadowing التي تم إطلاقها في وقت لاحق.



