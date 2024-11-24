ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تكليف 16 من خريجي برنامج القيادات الشابة بمهام معاوني القيادات بوزارة البترول

وزارة البترول
وزارة البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف 16 من خريجي برنامج القيادات الشابة والمتوسطة للقيام بمهام معاونى القيادات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة.

يأتي هذا في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وإيمانها الراسخ بأهمية العنصر البشري كونه الثروة الحقيقية للقطاع، وباعتباره عنصرًا هامًا ومحركًا أساسيًا للتنمية الشاملة والمستدامة وبما يضمن نقل الخبرات، واستدامة الأداء، واستكمالًا لمبادرة الملازمة Work Shadowing التي تم إطلاقها في وقت لاحق.


 

القيادات الشابة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية برنامج القيادات الشابة وزارة البترول والثروة المعدنية