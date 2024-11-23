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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الرياضة وجامعة الدول تعقدان القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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تعقد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيان اتحاد طلاب تحيا مصر، القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة، خلال الفترة من (٢٥-٢٧) نوفمبر الجارى، في إطار مواصلة الجهود لتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030.

يأتي ذلك في إطار الإسبوع العربي للتنمية المستدامة وتحت شعار "حلول مستدامة لمستقبل أفضل - المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي" في نسخته الخامسة.

الجدير بالذكر أن القمة الشبابية العربية تمثل منصة فريدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب الواعد من مختلف الدول العربية، والسعي لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

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