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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يرفض راحة اللاعبين من التدريبات بعد الهزيمة من المصري

جوميز
جوميز
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات غداً الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت اليوم باستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.
ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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