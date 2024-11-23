اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية بالاقتصاد المصري

السبت 23/نوفمبر/2024 - 10:49 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد ٢٤ نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية بالاقتصاد المصري

البنتاجون يتوقع مشاركة جنود كوريا الشمالية فى الحرب الروسية الأوكرانية قريبًا

زيلينسكى: إطلاق صاروخ باليستى روسى على مدينة دنيبرو جريمة دولية

غارات إسرائيلية مكثفة ومجازر مروعة فى بيروت وضواحيها

محادثات بين الأمين العام للناتو ورئيس أمريكا المنتخب حول القضايا الأمنية العالمية

منظمات حقوقية تتهم هولندا بالتواطؤ فى الإبادة الجماعية بغزة

.. و«بايدن» و«ماكرون» يبحثان هاتفيًا وقف إطلاق النار