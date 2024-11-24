اليوم.. محمد صلاح يستهدف زيارة شباك ساوثهامبتون مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون بملعب سانت ماري، في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويتسلح ليفربول بخدمات محمد صلاح أمام ساوثهامبتون؛ من أجل مواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، التي يتربع عليها برصيد 28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل فريق القديسين الترتيب بـ4 نقاط بعد خوض 11 جولة.

خاض الريدز 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 9 منها، وتلقى هزيمة وحيدة، وتعادل في لقاء، فيما خسر ساوثهامبتون 9 مباريات وتعادل في لقاء وفاز في مباراة وحيدة.

وفي حال فوز ليفربول على ساوثهامبتون، يصبح الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق حمر الميرسيسايد، أسرع مدرب يصل إلى 10 انتصارات منذ بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 12 مباراة، مناصفة مع جوس هيدينك في مايو 2009 وكارلو أنشيلوتي في نوفمبر 2009 وذلك أثناء قيادة الثنائي فنيًا لفريق تشيلسي.

أما بالنسبة إلى محمد صلاح، فإنه لعب مع ليفربول ضد ساوثهامبتون 11 مباراة، أسهم خلالها بـ11 هدفًا، بواقع 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة، وبالرغم من سجل الفرعون المميز أمام ساوثهامبتون، إلا أنه لم يزور شباكه في ملعب سانت ماري منذ أبريل 2019، حينما هز شباكه في موسم 2019-2020 بالدوري الإنجليزي، أحرز نجم المنتخب الوطني حينذاك هدفين في فوز الريدز برباعية نظيفة، وبعدها خاض بعدها 5 مباريات ضد نفس الفريق، ولم يسجل أي هدف ولكنه صنع 3 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح يتطلع لاستعادة بريقه التهديفي منذ 2019 لتحقيق رقم تاريخي

وفي حال نجح صلاح في تسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة اليوم، يحقق رقمًا تاريخيًا، بالتسجيل والصناعة معًا في 6 لقاءات مختلفة ببطولة الدوري الإنجليزي، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم واين روني، مهاجم ليفربول مانشستر يونايتد السابق.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من آخر 7 زيارات له إلى ملعب سانت ماري معقل ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين، إذ كانت آخر مباراة جمعت بينهما انتهت بالتعادل 4-4 في اليوم الأخير من موسم 2022-2023.

تاريخ مواجهات ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتفوق ليفربول على ساوثهامبتون في تاريخ المواجهات في البريميرليج، حيث التقى الفريقان 45 مرة، استطاع الريدز أن يحقق الفوز في 26 منها، مقابل 11 فوزًا للقديسين، فيما حسمت نتيجة التعادل بينهما 11 مباراة.

وينافس محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست وبريان مبيمو لاعب برينتفورد، وبفارق 4 أهداف عن المتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.