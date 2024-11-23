وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للناشئين لفوزه بدورة شمال أفريقيا

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بفوزه بدورة شمال أفريقيا، والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025 لأول مرة منذ 2011.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الدولة المصرية علي دعم الفئات العمرية الصاعدة بمختلف المستويات لتقديم مشاركات متميزة، بما يصب في صالح الكرة المصرية والمنتخب الأول والعودة للريادة الأفريقية.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بطلا لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025"، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت اليوم بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وجاء جدول ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على ليبيا على النحو التالي: منتخب مصر 9 نقاط، المغرب 8 نقاط، تونس 7 نقاط، الجزائر 4 نقاط، ليبيا دون نقاط.