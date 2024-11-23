9 فوائد للبلح الأسود.. أبرزها مكافحة السرطان والأنيميا

تعد فاكهة البلح الأسود من الفواكه التي تنتشر في فصلي الخريف والشتاء، ولتناولها العديد من الفوائد ومنها :

إمداد الجسم بالطاقة

ينصح خبراء التغذية بتناول البلح الأسود عند وجبة الإفطار، للاستفادة من السكريات المفيدة الموجودة به، والتي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب. ويمكن تناوله في منتصف اليوم، كوجبة خفيفة، لتجديد النشاط.

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البلح الأسود على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والانتفاخ والغازات.

3- علاج الأنيميا

يعد البلح الأسود من الخيارات الغذائية المفيدة لمرضى الأنيميا، نظرًا لمحتواه العالي من معدن الحديد، الذي يساعد على إنتاج الهيموجلوبين المسئول عن نقل الأكسجين بالدم إلى جميع أجزاء الجسم.

4- مفيد لمرضى السكري

أثبتت بعض الدراسات أن السكريات الموجودة بالبلح الأسود ليس لها أي تأثير سلبي على مستويات السكر بالدم، نظرًا لكونه من الأطعمة ذات المؤشر جلايسيمي منخفض.

وينصح الأطباء مرضى السكري بتناول البلح الأسود، للاستفادة من الألياف المتوفرة به، والتي تقلل من امتصاص السكر بالأمعاء، مما يساعد على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم.

5- الحد من أمراض القلب

يتميز البلح الأسود باحتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم النبض والحفاظ على مرونة الشرايين، وكل هذه الفوائد توفر للقلب حياة آمنة ضد الأمراض.

6- مضاد حيوي طبيعي

وجد الباحثون أن نواة والقشرة الخارجية للبلح الأسود يحتويان على مركبات تعادل فعالية المضادات الحيوية، مثل الأسيتون والميثانول، اللذين يتمتعان بقدرة عجيبة على دحض العدوى البكتيرية ومنعها من النمو.

7- الوقاية من هشاشة العظام

يلعب البلح الأسود دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة العظام، وذلك لاحتوائه على السيلينيوم والمنجنيز والماغنسيوم والنحاس والفسفور، وجميعهم من العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية العظام وتقلل من فرص إصابته بالكسور والهشاشة.

9- تقوية النظر

النظر الحاد الذي يتمتع به محبي البلح الأسود، يرجع إلى فيتامين أ الذي يقلل من فرص الإصابة ببعض أمراض العيون المرتبطة بضعف الإبصار، مثل العمى الليلي والجلوكوما وإعتام عدسة العين.

9- مضاد للسرطان

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في البلح الأسود على تقوية المناعة ومكافحة الشوارد الحرة المسببة لعدد من الأمراض.