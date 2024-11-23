بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت ينتصر على فيردر بريمن بالدوري الألماني

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، فوزًا صعبًا على ضيفه فيردر بريمن بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الألماني.

شارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام فيردر بريمن، ولعب حتى الدقيقة 81، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

مرموش يشارك في فوز آينتراخت فرانكفورت على فيردر بريمن

قدم مرموش أداءً جيدًا في المباراة، وهدد مرمى فيردر بريمن في أكثر من مناسبة، لكن الحظ عانده في تسجيل هدف.

ونجح ماريو جوتزه في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، مستغلًا تمريرة رائعة من الفرنسي هوجو إيكيتيكي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

يتألق مرموش هذا الموسم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، وينافس على جائزة هداف الدوري الألماني مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

سجل عمر مرموش 11 هدفًا وصنع 7 آخرين، خلال مشاركته في 11 مباراة في الدوري الألماني بالموسم الجاري 2024-2025.

بهذا الفوز ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى النقطة 23، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني ويقترب من الصدارة التي يتربع عليها بايرن ميونخ بـ29 نقطة، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند النقطة 15 في المركز العاشر.