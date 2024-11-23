حليف ترامب يهدد ستارمر بتدمير اقتصاد بلاده إذا ساعدت بريطانيا في اعتقال نتنياهو

هدد حليف قوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن المملكة المتحدة ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا ساعدت في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية اليوم السبت.

وقال السناتور ليندسي جراهام، إن على الولايات المتحدة "سحق" اقتصادات كل الدول التي تمتثل للمذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه الاعتقال إذا دخل البلاد، مضيفة إنه وضع افتراضي، لكن المملكة المتحدة ستتبع التزاماتها القانونية.

وأثار قرار المحكمة الجنائية الدولية غضب الجمهوريين في الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.

وردا على ذلك، كتب جراهام، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا يجب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه وزملائي في الكونجرس للتوصل إلى رد قوي."

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية، في تصريحات نشرتها شبكة "فوكس نيوز"، "إذا كنت ستساعد المحكمة الجنائية الدولية كدولة وتطبق مذكرة التوقيف ضد نتنياهو وجالانت فسأفرض عقوبات عليك كدولة."

وأضاف: "عليك أن تختار المحكمة الجنائية الدولية المارقة أم أمريكا. أنا أعمل مع سناتور أمريكي آخر توم كوتون لتمرير تشريع في أقرب وقت ممكن لمعاقبة أي دولة تساعد وتحرض على اعتقال أي سياسي في إسرائيل. ما يفعلونه في إسرائيل هو محاولة منع هولوكوست ثانية. لذلك، أوجه كلامي إلى أي حليف، كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسنعاقبك."