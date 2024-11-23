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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 كيلوات حشيش بحوزة 5 عناصر إجرامية في بدر

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي 5 عناصر إجرامية، بمدينة بدر قبل ترويج كمية من المواد المخدرة.

ونجحت الحملة الأمنية في ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش. 

كما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما 1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين أخريين بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش. 
 وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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