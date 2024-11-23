منتخب الشباب يواصل استعداداته للقاء تونس في جولة الحسم ببطولة شمال أفريقيا

واصل منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريباته اليوم تحت قيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للقاء تونس يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية.

شهد التدريب تركيز شديد من اللاعبين وروح قتالية عالية خاصة وأنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الافريقي بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر .. ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين .

يغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة : معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات د.هاجد العنتيلي طبيب المنتخب .. تجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم : محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد ، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضًا.