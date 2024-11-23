بهدف نظيف.. المصرى ينتصر على الزمالك

فاز فريق المصرى على نظيره الزمالك، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب "استاد برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز محمد الشامى هدف الفوز لصالح المصري فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، إلا أن محمد الشامى ترجم سيطرة المصري إلى أهداف، بينما فشل الزمالك فى ترجمتها.

ودخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتائج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بينما دخل على ماهر المدير الفنى لفريق المصري اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - حسن علي.

خط الوسط: رحيم - محمود حمادة - محمد مخلوف.

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - صلاح محسن.

رفع فريق المصرى رصيده إلى النقطة الـ 7، بينما تجمد رصيد الزمالك عند ست نقاط.