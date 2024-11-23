الخليج بدون محمد شريف يعطل قطار الهلال في الدوري السعودي

نجح فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في الفوز على ضيفه الهلال بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب محمد شريف عن صفوف الخليج في مباراته ضد الهلال، بسبب الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري.

مباراة الهلال ضد الخليج

أدار الهلال زمام الأمور في الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 12، ثم عزز تقدمه بهدف ثان عبر رأسية ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 37.

أهدر كونستانتينوس فورتونيس لاعب الخليج ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يشهد الوقت المحتسب بدل من الضائع استفاقة من أصحاب الأرض في الوقت القاتل من الشوط الأول، إذ قلص عبد الله السالم الفارق بهدف في الدقيقة 45+1.

لم يكتف الخليج بالتعادل، بل واصل الضغط على الهلال، لينجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق عبدالله السالم.

وفي الدقيقة 85، سجل فابيو مارتينيز هدف الفوز لرفاق محمد شريف، ليوقف الخليج سلسلة اللا هزيمة لفريق الهلال، ويلحق به الهزيمة الأولى هذا الموسم.

بتلك النتيجة، ظل الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 28 نقطة، بينما رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.