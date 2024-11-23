في ليلة تكريم رودري.. مانشستر سيتي يواصل التراجع بهزيمة مذلة من توتنهام

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزًا ساحقًا على مضيفه مانشستر سيتي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حرص نادي مانشستر سيتي على تكريم لاعبه الإسباني رودري على أرضية ملعب الاتحاد قبل انطلاق مباراته ضد توتنهام، وذلك بعد فوز لاعب خط الوسط بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024 بأسابيع قليلة.

مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

ونجح رودري في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد منافسة شرسة مع البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني.

انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بثنائية دون رد، بالرغم من استحواذ مانشستر سيتي على الكرة، إذ باغت السبيرز أصحاب الأرض بهدفين في أول 20 دقيقة.

افتتح جيمس ماديسون التهديف في الدقيقة 13، بعدما وجه عرضية زميله ديجان كولوسيفيسكي في شبام الحارس البرازيلي إيديرسون.

وعاد جيمس ماديسون مجددًا ليهز شباك السيتي في الدقيقة 20، بعدما استغل خطأ كارثي من المدافع جوشكو جفارديول، بعد تمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وفي الشوط الثاني، عزز بيدرو بورو تقدم الفريق اللندني بهدف ثالث في الدقيقة 52، قبل أن يختتم البديل برينان جونسون الرباعية في الدقيقة 90+3، ليحقق توتنهام فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي على ملعب الأخير بنتيجة 4-0.

يعاني مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا في الفترة الحالية من تراجع في النتائج، حيث بهزيمته من توتنهام، تعرض للخسارة في 5 مباريات متتالية في جميع البطولات.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع توتنهام رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس.