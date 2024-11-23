"المهندسين" تجري قرعة علنية لتخصيص 38 تأشيرة حج لأعضائها

وسط أجواء سادتها الشفافية، أجرت لجنة الحج بالنقابة العامة للمهندسين قرعة علنية لتخصيص 38 تأشيرة حج هيئات مخصصة للنقابة، تقدم لها 56 مهندسًا.

أُجريت القرعة بحضور الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة ورئيس لجنة الحج، الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس حامد عبدالعال- عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات، والمهندس هشام أمين- عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس محمود أشرف- وكيل لجنة العلاقات العامة والرحلات، والمهندس محمد فريد- مقرر اللجنة، والمهندس وليد إبراهيم ماضي- أمين صندوق نقابة المهندسين بالإسكندرية وعضو اللجنة.

بدوره رحَّب المهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة الحج، خلال كلمته الافتتاحية بالحضور، متمنيًا التوفيق للجميع، قائلًا: "نبدأ اليوم أولى مراحل الإعداد لبعثة الحج، لدينا بعثة هيئات، ثم بعثة سياحة بعد ذلك، ولدينا تجربة ناجحة في السنوات السابقة، وهذا العام ستكون التجربة أكثر نجاحًا"،

وشدد على حرص النقابة على توفير رحلات حج متميزة للمهندسين وتوفير أعلى درجات سبل الراحة لهم.

في سياق متصل رحب الدكتور هشام سعودي، بالحضور في بيتهم نقابة المهندسين، معبرًا عن سعادته لحضور فعاليات القرعة، والتي تأتي في إطار قيام النقابة بدورها في تقديم الخدمات للمهندسين، واعدًا باستمرار النقابة في تقديم أفضل الخدمات لأعضائها.

فيما قدم الدكتور سعد مكرم، الشكر لمجلس النقابة وهيئة المكتب ولجنة العلاقات العامة والرحلات، برئاسة المهندس حامد عبد العال، للمجهود المبذول في تنظيم إجراءات القرعة، مقدمًا التهنئة لمن سيكون التوفيق حليفهم والفوز في القرعة، والحظ الأوفر لباقي المهندسين في المرات القادمة.



من جانبه قدَّم المهندس حامد عبد العال، الشكر بشكل خاص للمهندس محمود عرفات، لمجهوداته المبذولة وتذليل كافة العقبات، وحرصه للوصول لأقل الأسعار وأعلى جودة وأفضل خدمة للمهندسين، كما وجّه الشكر لأعضاء لجنة العلاقات العامة والرحلات، موضحًا أنه تم تخصيص 40 تأشيرة حج هيئات للنقابة، ولكن القرعة ستتم على 38 منهم، وتجنيب تأشيرتين طبقًا لضوابط وزارة السياحة الخاصة بالإشراف على الحج، حيث سيتم تخصيص تأشيرة لمشرف من الشركة والثانية لمشرف من النقابة للتيسير على المهندسين.



أسفرت إجراءات القرعة عن فوز كل من:

المهندس/ محمد عبدالله رمضان بسيوني.

المهندس/ عثمان فتحي عثمان مرجان.

المهندس/ أحمد شعيب زيدان حماد.

المهندس/ شريف السيد حامد اللقوة.

المهندسة/ منى محمد مصطفى محمد سالم.

المهندسة/ هبة محسن أحمد سليم.

المهندسة/ دعاء عبدالمنعم مصطفى عبدالمجيد.

المهندس/ حمدي الزكي محمد الزكي.

المهندسة/ هالة سيد عبدالفتاح محمود.

المهندس/ محمد لبيب علي علي.

المهندس/ أحمد عيدروس محمد عطية.

المهندس/ إيهاب بدر عبدالمجيد بدوي.

المهندس/ عبدالمنعم إسماعيل خالد حجازي.

المهندس/ شحات سعيد السيد أبو زكري.

المهندسة/ إيمان لبيب فريد محمد مبروك.

المهندس/ مراد محمد رجب عبدالفتاح.

المهندسة/ ابتسام عبدالشافي أحمد محمود.

المهندسة/ نيفين مجدي محمود محمد.

المهندسة/ سناء يوسف متولي التوني.

المهندس/ باهر صبري محمد السيد حواس.

المهندس/ محمود سعيد أيوب أيوب.

المهندسة/ حسناء عبدالعظيم عطية علي.

المهندس/ محمد معوض محمد محمد راشد.

المهندس/ محمد سليمان فودة مسعد.

الدكتورة المهندسة/ أميمة سليمان عبدالله سليمان أباظة.

المهندس/ أسامة محمد محمد محمد قنصوة.

المهندسة/ نسرين توفيق محمد الزهيري.

المهندسة/ غادة يحيى إبراهيم الدمرداش.

المهندس/ محمود سعيد صالح حسن.

المهندسة/ سليمة محمد سعد الزهيري.

المهندس/ رأفت عبدالمحسن محمد مرسي

المهندس/ عبدالمنعم علي حساني عمران.

المهندسة/ مروة رضا طه حسن.

المهندس/ أشرف محمود محمود الجنجيهي.

المهندس/ محمود محمد أبوزيد خليل.

المهندس/ محمود شحته خليل أبوالخير.

المهندس/ محمد عيد محمد جودة عيد.

المهندس/ محمود محمد علي العقباوي.

وتم ترقيم باقي المتقدمين احتياطيًّا طبقًا لفرز القرعة.