قمة جولة الدوري الإيطالي سلبية.. ميلان ويوفنتوس يتعادلان

سيطر التعادل السلبي على قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي، في المباراة التي جمعت ميلان ضد يوفنتوس مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو.

شهد الشوط الأول استحواذ متبادل بين لاعبي الفريقين، وسيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات تهديفية على استحياء.

مباراة ميلان ضد يوفنتوس

في الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي ميلان ويوفنتوس، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بلا أهداف.

بذلك، تعادل ميلان في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما فشل في الفوز على كالياري في الجولة الماضية.

كان يوفنتوس حسم مواجهة ديربي ديلا مولي أمام تورينو بثنائية دون رد، قبل أن يفشل في هز شباك ميلان في مواجهة الليلة.

بتلك النتيجة، ظل ميلان في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما وصل رصيد يوفنتوس إلى 25 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الخامس مؤقتًا.

كان ميلان بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - روبن لوفتس تشيك - يونس موسى

وفي الهجوم: رافائيل لياو - ألفارو موراتا - تيجاني ريندرز.

أما يوفنتوس دخل اللقاء، على النحو التالي.

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا - فيديريكو جاتي - كالولو - كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كوبماينرز

وفي الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - وستون مكيني - كينان يلدز.