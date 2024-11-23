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السبت 23 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الزمالك تدعم محمد طارق عضو مجلس الإدارة أمام المصرى

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
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حرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد الجيش ببرج العرب، على دعم محمد طارق عضو مجلس الإدارة خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حالياً في مسابقة الدوري الممتاز.
رفعت جماهير الزمالك لافتة أثناء المباراة مكتوب عليها: "ابن الزمالك الصادق.. سلامتك يا طارق".
كان عضو مجلس الزمالك تعرض للإصابة بعد حريق منزله منذ عدة أيام ويتواجد حالياً بإحدى مستشفيات القاهرة للعلاج.
ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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