وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس يشاركان في احتفالية مئوية نادي النوبة

احتفل نادي النوبة في السويس بمرور 100 عام على تأسيسه، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والمهندس أحمد النوبي رئيس النادي والقيادات التنفيذية ونواب السويس.

وشهد الدكتور أشرف صبحي واللواء طارق الشاذلي معرض المنتجات والمشغولات النوبية، والتي تعبر عن ثقافة وتراث أرض النوبة، وهي صناعة يدوية بأيدي السيدات النوبية، والمشروبات وأدوات الزينة والحلي وأدوات إعداد الطعام، وأشاد الوزير والمحافظ بالمعروضات التي تعبر عن التراث واهتمام الصناع المهرة باظهار الجانب الجمالي في المنتجات.



وعقب ذلك بدأت برامج الاحتفال بالسلام الوطني تلاها فيلم تسجيلي تتضمن تاريخ تأسيس النادي ومراحل التطوير التي شهدها خلال السنوات الماضية، والتوسعات التي استهدفت تعدد الأنشطة والألعاب الرياضية في النادي.

وأعرب المهندس أحمد النوبي رئيس النادي، بما حققته الأجيال السابقة للنادي، بالصورة التي تدعو للفخر، وحرص على تسليم شعلة رمزية لجيل الشباب، تعبيرا عن نقل المسؤولية إليهم، موضحا أن الشعلة انطلقت من أسوان ومرت بالعديد من المحافظات بامتداد وادي النيل وصولا إلى مدن القناة، وحتى السويس قائلا: "هذا الوقت الحالي لاستكمال المسيرة ".

وتخللت الاحتفالية فقرة لكورال أطفال نادي النوبة، والذي قدموا أغاني من الفلكور السويسي منها "بيوت السويس" وبعض الأغاني الوطنية ثم فقرة استعراضية لبراعم من لذوي الهمم وقدم فريق أوبريت نادي النوبة اغنية بمناسبة المئوية.

وشهد الحفل المستشار عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ورؤساء الأحياء، والآلاف من أعضاء النادي، كما جرى تكريم عدد من رموز النادي وأعضاء مجلس النواب السابقين والحالين تقديرا لدورهم في تطوير نادي النوبة.

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