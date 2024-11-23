فيلم لتحرير فلسطين.. قرار من النيابة ضد المتهم باقتحام مكتب المخرج خالد يوسف

أمرت النيابة العامة بالجيزة مساء اليوم، بحبس المتهم بتهديد المخرج خالد يوسف واقتحام مكتبه لإجباره على إنتاج فيلم عن فلسطين ؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقتحام مكتب المخرج خالد يوسف

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على أحد الأشخاص بعدما اقتحم مكتب المخرج خالد يوسف بمنطقة ميدان لبنان بالمهندسين، وحطم بعض محتوياته.

وكان قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من المخرج خالد يوسف يفيد إن شخصا مجهولا اقتحم مكتبه وقام بتحطيم بعض الأفلام ومحتوى المكتب، موضحًا أنه لم يكن متواجدًا وقتها بالمكان.

رسالة تهديد

وأضاف المخرج خالد يوسف أنه ترك رسالة خطية يطالبه فيها بضرورة إخراجه لفيلم من تأليفه وتمثيله، ذاكرًا في رسالته أن هذا الفيلم سيكون سببًا في تحرير فلسطين، وطلب منه في رسالته سرعة الجلوس معه وقراءة السيناريو الذي كتبه وسرعة إنجازه لأنه سوف يكون له تأثير كبير في القضية الفلسطينية؛ وإلا سوف يكسر المكتب ويشعل النار في العمارة .

أرفق خالد يوسف صور للرسالة، وكتب هذا الشخص فيها “أنه لجأ إلى اقتحام المكتب بعد تجاهل المخرج رسائله، وطلب منه إنتاج فيلم سيحرر فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي وسيدر أرباحاً بقيمة ثلاثة مليارات جنيه”.

تضمنت الرسالة أيضا، “أنه -المهاجم- صاحب الفكرة وسيقوم بتمثيل الفيلم بنفسه، بمشاركة أسماء بارزة في الساحة الفنية (ذكر أسماء معظم نجوم مصر)”، متوعدا المخرج بأنه إذا لم يُلبَّ طلبه خلال ثلاثة أيام، فإنه سيشعل النار في المكتب.

الجاني لم يكتفِ بهذه التهديدات، بل أرفق مع الرسالة صورة بطاقته الشخصية الحقيقية ورقم هاتفه.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة.