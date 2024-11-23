مجلس إدارة الزمالك يؤازر فريقه أمام المصرى البورسعيدي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على مؤازرة الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقامة حالياً على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة في مقصورة ستاد الجيش ببرج العرب.

يأتي تواجد أعضاء المجلس من أجل مساندة الفريق الأبيض في مواجهة المصري البورسعيدي.