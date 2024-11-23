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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك يكشف سبب غياب محمد صبحي عن مواجهة المصري

محمد صبحى
محمد صبحى
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن سبب غياب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة المصري المقامة بينهما الآن على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي إن محمد صبحي يعاني من آلام أسفل الظهر، ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من قائمة الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي.

وأكد الدكتور محمد أسامة  أن الحارس سيخضع لاختبار طبي غداً الأحد لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للمباريات المقبلة.

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