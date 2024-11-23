برشلونة بالقوة الهجومية الضاربة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيلتا فيجو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو بملعب بالايدوس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل برشلونة مباراته ضد سيلتا فيجو بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يتواجد على رأس الهجوم روبرت ليفاندوفسكي.

ويعاون ليفاندوفسكي الثلاثي: رافينيا، بابلو جافي، وداني أولمو، في ظل غياب جوهرة الفريق الكتالوني لامين يامال للإصابة.

وخسر برشلونة من ريال سوسيداد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بهدف للا شيء، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز الحادي عشر وفي رصيده 17 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجيو مارتينيز - جيرارد مارتين

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - بابلو جافي.