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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد حمزة يفوز ببرونزية كأس العالم لسلاح الشيش بتونس

حمزة
حمزة
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أحرز محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش، الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش بتونس، والمقامة خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري.


وفاز حمزة بالبرونزية بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام الأمريكي بريس لويي بنتيجة 15-13.

 

وكان حمزة قد ضمن ميدالية لمصر بعد الفوز في ربع النهائي على الإيطالي توماسو مارتيني بنتيجة 15-7.

 

وافتتح حمزة، المصنف الثالث عالميًا، مشواره في البطولة بالفوز على لاعب فرنسا في دور الـ 64 الرئيسي بنتيجة 15-12.

 

ثم تفوق حمزة في دور الـ 32 على اللاعب المحايد بنتيجة 15-9، وفي دور ثمن النهائي فاز حمزة على الإيطالي دافيد فليبي.


وجاءت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كالتالي: "محمد حمزة - عبدالرحمن طلبه - سيف الغايش - سهيل نوار - يحيى ماضي - أيمن الغايش".

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