كشف طبي للجثمان وموعد أخير لدفن الملحن محمد رحيم

تصدر اسم الملحن محمد رحيم محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا عقب الإعلان عن وفاته، وكان جدلًا واسعًا قد حدث عقب قيام زوجته بحذف منشور موعد جنازته وتغيير موعد الجنازة للمرة الثالثة، ليفتح باب الجدل حول وجود شبهة جنائية من عدمه، خاصة بعد إثبات الكشف الطبي الظاهري وجود كدمات وخدوش بالجثمان.

كان حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

موعد أخير لصلاة الجنازة

وكانت مدربة الأسود "أنوسة كوتة" أرملة الراحل محمد رحيم قد نشرت مؤخرًا موعدًا جديدًا لصلاة الجنازة ودفن جثمان زوجها، بعد أن تم الإعلان عن الدفن وتأجيله مرتين، حتى جاء الموعد النهائي لصلاة الجنازة على أن تكون غدًا الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر، عقب صلاة الظهر؛ في مسجد الشرطة بمدينة أكتوبر.

النيابة تستدعى زوجة الملحن وسائقه وحارس العقار

وباشرت النيابة العامة بالهرم تحقيقاتها للكشف عن ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم بعد العثور على جثته داخل شقته بمنطقة حدائق الأهرام، واستدعت النيابة "أنوسة كوتة" مدربة الاسود زوجة الملحن محمد رحيم، والتي كانت في محافظة السويس في وقت الحادث، فضلاً عن استماع النيابة لأقوال شقيقه "طاهر رحيم".

كما استدعت سائقه الخاص وحارس العقار لسماع اقوالهم حول ملابسات الواقعة، حيث هما من عثرا على جثته بعد عدة اتصالات هاتفية ولم يجب عليهما فاضطرا لكسر باب الشقة وعثرا عليه متوفيا.

لا توجد اتهامات

خلال تلك الساعات من التحقيقات لم توجه النيابة أو أحدًا من أفراد أسرته اتهامًا لأي شخص، وطالب شقيق رحيم، بضرورة عرض شقيقه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة بشكل قطعي وفحصه جيدًا والكشف عليه.

الطب الشرعي داخل شقة محمد رحيم

وانتقل فريق من نيابة الجيزة بصحبة رجال البحث الجنائي بالهرم ومعهم خبراء من مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، إلى شقة الملحن الراحل محمد رحيم، بمنطقة حدائق الأهرام، لإجراء معاينة لمكان الشقة، وفحصها جيدًا.

بلاغ الاشتباه جنائيًا وفاة محمد رحيم

تلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شقيق الملحن محمد رحيم، يفيد باشتباهه في وفاة شقيقه جنائيًا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة في حالة انتفاخ ووجود خربشة بالفم والساق، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رحيل صادم

رحل عن عالمنا الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، حيث تعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لوعكة صحية، وأصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنيةجديدة.