زوجة محمد رحيم تعلن موعد ومكان جنازة زوجها للمرة الثالثة

أعلنت أنوسا كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، عن ميعاد ومكان جنازة زوجها، وذلك بعد جدل كبير وتحديد أكثر من ميعاد للجنازة، بعد الاشتباه في وجود شق جنائي وعرض الجثمان على الطب الشرعي.

نشرت أنوسة كوتة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لزوجها لتشارك بها جمهوره للدعاء له.

منشور زوجة الملحن محمد رحيم

وعلقت على الصورة بميعاد ومكان الجنازة "بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم.

يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر

بعد صلاة الظهر

صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة ٦ اكتوبر

الموسيقار/محمد رحيم

انا بحبك".

يشار الى أن أنوسا كوتا زوجة الملحن محمد رحيم، كانت قد حذفت المنشور الذي أعلنت فيه عن ميعاد جنازة زوجها الراحل، وكان المقرر له حسب المنشور بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

المنشور المحذوف لزوجة الملحن محمد رحيم

وأعلن الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم، أن الميعاد لم يحدد بعد، وفي انتظار الانتهاء من كافة الإجراءات لإعلان الميعاد بشكل رسمي.

تعرض الملحن محمد رحيم إلي أزمة صحية خلال الأسابيع الماضية، نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج ومارس حياته بشكل طبيعي.