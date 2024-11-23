ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء الـ 17 مصابا بحادث تصادم سيارتين في الفيوم

جانب من الحادث
جانب من الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصلت" البوابة نيوز" على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الإقليمي ، باتجاه أسيوط ، مساء اليوم السبت، إلى 6 وفيات وإصابة 17 آخرين، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام  لتلقي العلاج اللازم. 

وحصلت «البوابة نيوز » على أسماء المصابين و التقارير الطبية للمصابين بالحادث، وجاءت بياناتهم كالتالي:

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في الفيوم وهم:
سامح شكري عبد الكريم ، 28 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و هدي عبد الهادي احمد ، 51سنه، مصابة بكدمات بالجسم ، و ملك رفعت إبراهيم ، 4 سنوات ، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وحاتم سامي فتحي ، 23سنه ، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و محمود خطيب حسين ، 21 سنة اشتباه كسر بالقدمين وسحجات متفرقه بالجسم ، واحمد فتحي خلف ، 46 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، نجم الدين ربيع أحمد ، 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ومحمد ربيع علي ، 28 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وجروح وكدمات بالجسم ، وشريف محمد شحاته ، 35 سنه ، اشتباه وجروح وتهتك بالقدم اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وجميعهم مقيمين بمحافظه بني سويف ، وأصابه كل من ، احمد زيدان عبد الجليل ، 30سنه ، مقيم بمحافظة الفيوم ، مصاب باشتباه كسر بالزراع والقدم اليسري ، وسيد عدلي حسن نوح ، 59سنه ، مقيم بمحافظة المنيا ، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن ، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، خالد رجب عبد العظيم ، 34سنه ومقيم بمحافظه المنيا ، مصاب اشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وسيد سليم ضيف الله ، 35سنه ، ومقيم بمحافظه بني سويف ، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر حوالي 20سم، وحرج بالوجه حوالي 2سم ، علي هود عثمان ، 25سنه ، مقيم بمحافظة الفيوم ، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، وكسر مضاعف بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، احمد محمد علي ، 35سنه ، مقيم بمحافظة بني سويف ، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس حوالي 7سم ، نبيل صبحي عبد العظيم ، 53سنه ، مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وشخص مجهول الاسم والعنوان ، في أواخر العقد الثاني من العمر ، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر ،وكسر بالفقرات العنقية والظهرية وجروح بالرأس والرقبه والعين اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وجميعهم يتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى الفيوم الجامعي. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

محافظة الفيوم حادث تصادم سيارتين في الفيوم طريق أسيوط الغربي بالفيوم حوادث الطرق في الفيوم