ننشر أسماء الـ 17 مصابا بحادث تصادم سيارتين في الفيوم

حصلت" البوابة نيوز" على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الإقليمي ، باتجاه أسيوط ، مساء اليوم السبت، إلى 6 وفيات وإصابة 17 آخرين، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت «البوابة نيوز » على أسماء المصابين و التقارير الطبية للمصابين بالحادث، وجاءت بياناتهم كالتالي:

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في الفيوم وهم:

سامح شكري عبد الكريم ، 28 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و هدي عبد الهادي احمد ، 51سنه، مصابة بكدمات بالجسم ، و ملك رفعت إبراهيم ، 4 سنوات ، مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وحاتم سامي فتحي ، 23سنه ، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و محمود خطيب حسين ، 21 سنة اشتباه كسر بالقدمين وسحجات متفرقه بالجسم ، واحمد فتحي خلف ، 46 سنة اشتباه كسر بالقدم اليسرى ، نجم الدين ربيع أحمد ، 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ومحمد ربيع علي ، 28 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وجروح وكدمات بالجسم ، وشريف محمد شحاته ، 35 سنه ، اشتباه وجروح وتهتك بالقدم اليمني وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وجميعهم مقيمين بمحافظه بني سويف ، وأصابه كل من ، احمد زيدان عبد الجليل ، 30سنه ، مقيم بمحافظة الفيوم ، مصاب باشتباه كسر بالزراع والقدم اليسري ، وسيد عدلي حسن نوح ، 59سنه ، مقيم بمحافظة المنيا ، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن ، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، خالد رجب عبد العظيم ، 34سنه ومقيم بمحافظه المنيا ، مصاب اشتباه نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وسيد سليم ضيف الله ، 35سنه ، ومقيم بمحافظه بني سويف ، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر حوالي 20سم، وحرج بالوجه حوالي 2سم ، علي هود عثمان ، 25سنه ، مقيم بمحافظة الفيوم ، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري ، وكسر مضاعف بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، احمد محمد علي ، 35سنه ، مقيم بمحافظة بني سويف ، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس حوالي 7سم ، نبيل صبحي عبد العظيم ، 53سنه ، مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وشخص مجهول الاسم والعنوان ، في أواخر العقد الثاني من العمر ، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر ،وكسر بالفقرات العنقية والظهرية وجروح بالرأس والرقبه والعين اليسري وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وجميعهم يتلقي العلاج اللازم داخل مستشفى الفيوم الجامعي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.