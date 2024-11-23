القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يكشف معلومات جديدة عن "مخدر الاغتصاب"

كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم مخاطر ومعلومات هامة عن عقار جاما هيدروكسي بيوتيرات (GHB) و المعروف بمخدر اغتصاب السيدات.

وتطرق المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى إشارة الجهات المختصة إلى عقار جاما هيدروكسي بيوتيرات (GHB)، الذي يُعد من مثبطات الجهاز العصبي المركزي، ويُستخدم بشكل قانوني في المجال الطبي لعلاج اضطرابات النوم، مثل النوم القهري، حيث يساعد على تنظيم حركة النوم، ومع ذلك، يُساء استخدامه في الحفلات الموسيقية والنوادي الليلية، مما يجعله ضمن ما يُعرف بـ "مخدرات النوادي".

يتميز العقار بخصائص تجعله عديم الطعم واللون والرائحة، مما يسهل إضافته إلى المشروبات دون ملاحظة. يؤدي استخدامه إلى تأثيرات تتراوح بين الشعور بالنشوة أو الدوخة، وصولًا إلى فقدان الوعي وفقدان الذاكرة، مما يجعل الضحية في حالة عجز تام عن الإدراك أو التحكم.

معلومات مهمة

تأثير سريع: يبدأ مفعوله خلال 10-25 دقيقة، ويستمر من 3 إلى 4 ساعات، ويمتد مفعوله لـ6 ساعات عند إضافته للمشروبات الكحولية.

الأعراض: الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

الكشف الطبي: يختفي سريعًا من الدم خلال 8 ساعات ومن البول خلال 12 ساعة، مما يُصعب عملية الكشف.

ونصح المركز القومي للبحوث الاجتماعية بالحرص على متابعة المشروبات الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتوخي الحذر من أي تصرفات مريبة. في حال وقوع أي طارئ، كما يُفضل الإبلاغ سريعًا وأخذ عينات بول لتحليلها قبل مرور 24 ساعة.

كانت قد أثارت قضية القبض على الإعلامية داليا فؤاد بتهمة حيازة وترويج مخدر "GHB" المعروف بـ "مخدر الاغتصاب" جدلاً واسعًا في مصر والعالم العربي، كما أن هذا الحدث سلط الضوء على قضية خطيرة تتعلق بالعنف ضد المرأة واستخدام المخدرات كأداة لارتكاب الجرائم.