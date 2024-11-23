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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يضرب مانشستر سيتي بثنائية في الشوط الأول.. فيديو

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام
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ضرب فريق توتنهام هوتسبير مضيفه مانشستر سيتي بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالرغم من استحواذ مانشستر سيتي على الكرة، إلا أن توتنهام باغت أصحاب الأرض بهدفين في أول 20 دقيقة.

افتتح جيمس ماديسون التهديف في الدقيقة 13، بعدما وجه عرضية زميله ديجان كولوسيفيسكي في شبام الحارس البرازيلي إيديرسون.

وعاد جيمس ماديسون مجددًا ليهز شباك السيتي في الدقيقة 20، بعدما استغل خطأ كارثي من المدافع جوشكو جفارديول، بعد تمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

يعاني مانشستر سيتي في الفترة الحالية من تراجع في النتائج، حيث تعرض للهزيمة في 4 مباريات متتالية في جميع البطولات.

ويسعى توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي؛ بعد خسارته من إبسويتش تاون في الجولة الماضية من البريميرليج.

يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الحادي عشر وفي رصيده 16 نقطة.

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