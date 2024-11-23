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السبت 23 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

شاهد| مصر في قلب إفريقيا.. استراتيجية شاملة لتعزيز النفوذ وحماية الأمن القومي

عمرو عطا الله
عمرو عطا الله
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من قلب القارة الإفريقية، تعود مصر لتصوغ مشهدًا جديدًا عبر شبكة من الاتفاقيات والتحالفات التي تشمل الدفاع والاقتصاد والأمن.

في هذا الفيديو، سنأخذكم في رحلة معمقة لاستكشاف كيف أعادت مصر صياغة سياستها الخارجية في إفريقيا، مركزة على تحقيق مصالحها الوطنية، وردع التهديدات الإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

من القرن الإفريقي إلى غرب القارة وجنوبها، سنستعرض الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الدفاعية التي وضعتها مصر مع دول مثل الصومال، إريتريا، كينيا، أوغندا، بوروندي، أنغولا، نيجيريا، تنزانيا، جيبوتي، الجزائر، وجنوب إفريقيا.

شاهد الفيديو 

القارة الأفريقية مصر سد النهضة القرن الإفريقي