وفد من كنيسة أبي سيفين بسفاجا يدعم المستشفى المركزي

في خطوة تعكس روح التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، قام وفد من كنيسة أبي سيفين بمدينة سفاجا بزيارة إلى مستشفى سفاجا المركزي، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم للمستشفى وتجهيزه بكافة المستلزمات الطبية والنظافة.

حضر الزيارة الدكتور محمود الجندي، والذي أشاد بدور الكنيسة في دعم المجتمع المحلي وتعاونها المستمر مع المؤسسات الحكومية.

شمل الدعم الذي قدمته الكنيسة مجموعة متنوعة من المنظفات والمطهرات اللازمة لتعقيم المستشفى وتوفير بيئة صحية للمرضى والعاملين. يأتي هذا التبرع في إطار حرص الكنيسة على تعزيز التعاون المشترك بين كافة أطياف المجتمع المدني.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد عن أمله في أن يحظى الوطن بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنين لمصر دوام التقدم والازدهار.

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