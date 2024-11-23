شوط أول سلبي بين ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ميلان ويوفنتوس، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

شهد الشوط الأول استحواذ متبادل بين لاعبي الفريقين، وسيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات تهديفية على استحياء.

يسعى ميلان لتحقيق الفوز على يوفنتوس، للعودة إلى الانتصارات من جديد، بعدما تعادل مع كالياري في الجولة الماضية بنتيجة 3-3.

ويخوض يوفنتوس مباراة قمة الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي أمام ميلان، بعدما حسم مواجهة ديربي ديلا مولي أمام تورينو بثنائية دون رد.

يحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المرتبة السادسة وفي رصيده 24 نقطة.

مباراة ميلان ضد يوفنتوس

بدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يوسف فوفانا - روبن لوفتس تشيك - يونس موسى

وفي الهجوم: رافائيل لياو - ألفارو موراتا - تيجاني ريندرز.

أما يوفنتوس دخل اللقاء، على النحو التالي.

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: نيكولو سافونا - فيديريكو جاتي - كالولو - كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كوبماينرز

وفي الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - وستون مكيني - كينان يلدز.