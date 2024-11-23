البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"

السبت 23/نوفمبر/2024 - 08:04 م

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA، وذلك في إطار رعاية البنك لقمة التعليم التنفيذي في نسختها الثانية.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك 2022-2027، التي تعتمد على 6 محاور رئيسية تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية، وتشمل: تنمية الصادرات، وتنمية الأعمال، ورأس المال البشري، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، والحوكمة والمخاطر، والمسؤولية المجتمعية والاستدامة.

تشمل الاتفاقية اعتماد EBank كشريك استراتيجي طويل الأمد لجامعة ESLSCA، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين حيث يلتزم البنك بتقديم التدريب العملي والتوجيه الاستراتيجي لطلاب الجامعة، بينما تقدم الجامعة برامج تعليمية ودراسات عليا لموظفي البنك.

جاءت مشاركة EBank ورعايته للنسخة الثانية من قمة التعليم التنفيذي تحت شعار: "بوابتك نحو التميز في القيادة"، تأكيدًا على إيمان البنك بأهمية اكتشاف الكوادر والاتجاهات الناشئة والفكر الاستراتيجي في تطوير مجتمع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. كما تعكس هذه المشاركة التزام البنك بتنمية الأعمال ورأس المال البشري.

شهدت القمة حضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الاقتصادية، ود. محمد معيط، وزير المالية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالإضافة إلى متحدثين دوليين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المحاور الأساسية.

عبر الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع الجامعة ورعاية البنك للقمة. وأشار إلى جهود البنك المستمرة في دعم المواهب الواعدة وتعزيز العجلة الاقتصادية من خلال تمكين الصناعات المصرية عبر مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة، كما أضاف أن تنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنك تُعد أولوية أخرى، حيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المقدمة لكافة العملاء.

كما شارك الدكتور جلال في جلسة نقاشية حول فرص التنمية الاقتصادية حيث أوضح أهمية إمداد مجتمع الأعمال بكوادر شابة مجهزة بالمعرفة الضرورية لمواكبة التحول الرقمي والتنافس الاقتصادي العالمي وقال: "نؤمن في EBank بضرورة تطوير البنية التحتية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والتي تشمل استيعاب كل ما هو حديث ومتقدم لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، وتزويد الشباب بالخبرات والأدوات الأساسية لقيادة مستقبل أفضل في مختلف المجالات، والمساهمة بشكل مباشر في النمو والازدهار القومي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030."

ركزت قمة جامعة ESLSCA للتعليم التنفيذي في نسختها الثانية هذا العام على ثلاثة مجالات حيوية لتشكيل مستقبل الأعمال: تطوير الموظفين وثقافة الشركات للتشجيع على تبنى ثقافة مؤسسية تعزز مشاركة الموظفين والإنتاجية، ومناقشة التحليلات ورؤى الأعمال لتعليم كيفية الاستفادة من القرارات القائمة على البيانات واكتساب ميزة تنافسية، ومناقشة فرص التنمية الاقتصادية لاستكشاف الأسواق الناشئة والاتجاهات الاقتصادية والمسارات الجديدة للنمو فى اقتصاد عالمى متغير.

جدير بالذكر أن EBank يسير بخطوات ثابتة في ملف تمكين الشباب، حيث أطلق البنك مؤخرًا أكاديمية أمن المعلومات الخاصة به من خلال شراكة استراتيجية مع المعهد المصرفي المصري. تهدف الأكاديمية إلى تشجيع المواهب الشابة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدفع التقدم التكنولوجي في البنك، مع تعزيز الثقافة المالية وإضافة قيمة إلى المجتمعات التي يخدمها.

كما يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بفضل خبرته الممتدة في مجال التصدير. ويلتزم EBank بلعب دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، مدفوعًا بالابتكار والتركيز على العملاء.