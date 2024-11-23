تطهير خزانات المياه بجامعة الفيوم

قام قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اليوم بتطهير خزانات كلية الهندسة مبنى حوض النيل ومبنى البنك والمكتبة وخزانات كلية السياحة وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الزراعة وخزانات المدن الجامعية للبنين والبنات، من منطلق الإيمان بأهمية صحة وسلامة المواطنين ، والسعى المستمر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وعلى رأسها المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للوصول الى أعلى درجات الأمان والجودة بمياه الشرب.

وشدد المهندس محمد عبد الجليل النجار على أهمية تطهير الخزانات بشكلٍ دوري حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نظراً لتراكم بعض الرواسب داخل خزانات المياه مع الوقت خاصة عند تركيب خزان الماء العلوي وتعرضه للحرارة والتغيرات والعوامل الجوية مما يؤدى الى حدوث تغير في لون وطعم ورائحة المياه.

وقال النجار أن عملية التطهير تتم لجميع الجهات بقيمة رمزية طبقا للائحة الشركة من خلال التعاقد مع الجهات الخارجية، وتتم بواسطة فريق متخصص ومُدرب على أعلى مستوى ويحملون شهادات صحية ويتم إستخدام كيماويات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والمسموح بها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ويتم سحب عينات من الخزان عقب أعمال التطهير وتحليلها بمعامل الشركة الحاصلة على الأيزو ١٧٠٢٥ للاطمئنان على جودة ومأمونية وسلامة المياه داخل الخزان ويتم إعطاء العميل شهادة صلاحية للخزان.



وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن عملية تطهير خزان المياه تتم على عدة خطوات تشمل:-

١- تقديم طلب للشركة لإجراء عملية تطهير الخزان .

٢- عمل معاينة وتقدير التكلفة طبقا للائحة الشركة.

٣- عمل تعاقد بين الشركة والجهة الخارجية .

٤- غسيل الخزان ( نظافه الخزان )

بعد تفريغ الخزان من الماء المتبقي يتم غسيل الرواسب والبقايا المتواجدة به.

٥- تطهير الخزان

تتم باستخدام مواد كيميائية مصرح بها حسب مساحة كل خزان.

٦- إجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية ويتم قياس نسبه الكلور المتبقي للعينات للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسيه لمياه الشرب.

٧- محضر تطهير الخزان

يتم عمل محضر بين الطرفين يثبت عملية التطهير ونتائج التحاليل المطابقة.

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