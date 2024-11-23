سيميوني التاريخي يصل للمباراة رقم 700 مع أتلتيكو مدريد

وصل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى محطة تاريخية في مسيرته مع نادي أتلتيكو مدريد، حيث قاد الفريق في المباراة رقم 700 كمدير فني، وهو إنجاز يعزز مكانته كواحد من أعظم المدربين في تاريخ النادي والدوري الإسباني.

مباراة أتلتيكو مدريد ضد ألافيس، التي أقيمت اليوم السبت، الـ700 تحت قيادة سيميوني في مختلف المسابقات، والتي حقق خلالها الفريق المدريدي الفوز بنتيجة 2-1.

بدأت رحلة سيميوني مع أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2011، عندما تولى قيادة الفريق في فترة صعبة. منذ ذلك الحين، قاد النادي لتحقيق نجاحات كبيرة وتحولات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي.

يُعرف المدرب الأرجنتيني بأسلوبه الصارم والدفاعي المنظم، الذي أعاد لأتلتيكو مدريد هيبته كقوة كبرى في كرة القدم.

إنجازات سيميوني مع أتلتيكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميوني، الفوز في 414 مباراة، والتعادل في 153 أخرى، كما تلقى الهزيمة في 133 لقاء وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» الشهير.

تحت قيادة دييجو سيميوني، حقق الأتلتي الدوري الإسباني مرتين (2013-2014 و2020-2021)، إضافة إلى كأس الملك في 2013 وعلى المستوى الأوروبي، قاد الفريق للتتويج بـ الدوري الأوروبي مرتين (2012 و2018) وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، في 2014 و2016، في إنجاز لم يتحقق للنادي منذ عقود.

احتفاء خاص من النادي والجماهير

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد على منصة X (تويتر سابقًا) بوصول سيميوني إلى هذا الإنجاز التي اعتبرت سيميوني رمزًا لا يمكن الاستغناء عنه في تاريخ النادي.

التفاني والاستمرارية



سيميوني يمتلك رقماً قياسياً في قيادة أتلتيكو مدريد على مدار 13 عامًا، حيث نجح في خلق هوية مميزة للفريق تعتمد على الروح القتالية والتنظيم التكتيكي، ما جعله منافساً دائماً في البطولات الكبرى.

مع المباراة الـ700، يواصل سيميوني كتابة التاريخ، مؤكدًا أن إرثه سيظل محفورًا في ذاكرة أتلتيكو مدريد وكرة القدم العالمية.