رفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة بمركز سمالوط في المنيا

أكد سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز وأحياء المدينة.

وأوضح رئيس المركز، أنه تم رفع نواتج التطهير ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجوده بنطاق قرى الوحدات المحلية وأحياء المدينة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي.



وأشار إلى المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة و التراكمات من الطرق والشوارع الرئيسية وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.