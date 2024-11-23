ads
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في غياب النني.. الجزيرة يسحق عجمان برباعية بالدوري الإماراتي

محمد النني مع الجزيرة
محمد النني مع الجزيرة الإماراتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، فوزًا ساحقًا على ضيفه عجمان برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد محمد بن زايد في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإماراتي.

غاب النني عن مباراة الجزيرة ضد عجمان، حيث لم يشارك في اللقاء، كما لم يتواجد على مقاعد البدلاء.

غياب النني عن مباراة الجزيرة ضد عجمان

وخرج محمد النني عن قائمة مباريات الجزيرة لأول مرة في الدوري الإماراتي، منذ انضمامه إلى فخر أبو ظبي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد نادي الجزيرة في بيان له، أن النني يعاني من إصابة لم يتم الكشف عن طبيعتها، مما اضطره للغياب عن مواجهة عجمان.

افتتح عمر تراوري التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يضيف نبيل فقير الهدف الثاني في الدقيقة 31، وعزز جاي دي جيوسينس تقدم الجزيرة بهدف ثالث في الدقيقة 41، قبل أن يختتم عمر تراوري الرباعية في الدقيقة 74.

وسجل النني هدفًا مع الجزيرة في الدوري الإماراتي، كما قدم تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 6 مباريات.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

وبتلك النتيجة، ارتقى الجزيرة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد عجمان عند 7 نقاط في المركز العاشر.

النني الجزيرة عجمان الدوري الإماراتي محمد النني مباراة الجزيرة ضد عجمان اخبار الجزيرة الإماراتي اخبار النني اخبار محمد النني اخبار المحترفين اخبار المحترفين المصريين