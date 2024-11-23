ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي الفيوم

بلغت حصيلة حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد الإقليمي، باتجاه أسيوط، مساء اليوم السبت، إلى 6 وفيات وإصابة 17 آخرين، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.



وحصلت «البوابة نيوز » على أسماء ضحايا الحادث، وجاءت بياناتهم كالتالي..



وهم سعيد حبيب ناصر منصور 60 سنه، ومقيم بحي روض الفرج، وأيمن راضي عبد الفتاح خليل، 45 سنه، ومقيم بحي إمبابة، وشيماء علي عبد السلام عبد الوهاب، 25 سنة، ومقيمة بمحافظة بني سويف، وأشرف عبدالله محمد شلبي، 43سنه، ومقيم بسمسطا بمحافظة بني سويف، و شكري صابر عبد الوهاب، 45 سنه، ومقيم ببا بمحافظه بني سويف ، ومختار معاذ عبد الرحمن حسين، 38 سنة ومقيم بمحافظه بني سويف.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.