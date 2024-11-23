أستاذ زراعة: إقامة مشروعات على 4 ملايين فدان من الأراضي الصحراوية

قال الدكتور وليد ضياء، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن مشروعات الدولة في التوسع الأفقي في قطاع الزراعة على أعلى مستوى وتنبأ بنتائج طيبة وستظهر نتائجها في المستقبل، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات تقام على ما يقرب من 4 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، ومصر أصبح لديها تعدد في المنتجات الزراعية على مستوى خريطة مصر.

وأضاف «ضياء»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية منتشرة في أماكن كثيرة على مستوى خريطة مصر، وهذا يدل على أن هناك نوع من تعدد المشروعات، لأن كل منطقة لها ظروفها ولها خصوصيتها المناخية التي بها محاصيل تصلح ومحاصيل لا تصلح وفي مناطق قد يظهر بها مشاكل في المياه، وهذا يحدد نوعية الزراعات التي ممكن أن تزرع بها.

وتابع أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة: «المياه هي المحدد الرئيسي والأساسي في مصر للتوسع الزراعي الأفقي»، لافتًا إلى أن المياه في مصر مازالت محدودة، لأن مصر محدودة في مواردها المائية ونلجأ لاستخدام المياه الجوفية، ولكن كل منطقة زراعية لها طبيعة مياه خاصة لاستخدامها.