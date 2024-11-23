"حزب الله": التصدي لقوة إسرائيلية مُتسللة عند أطراف دير ميماس

السبت 23/نوفمبر/2024 - 07:43 م

أعلن "حزب الله"، اليوم السبت،الاشتباك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة دير ميماس،من مسافة قريبة،عند الأطراف الغربية للبلدة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضح الحزب في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال عمدت إلى سحب الجرحى من منطقة الاشتباك تحت غطاء ناري ودخاني كثيف.

وأضاف الحزب أنه استهدف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة، بالإضافة إلى قصف تجمع لقوات الاحتلال عند مثلّث دير ميماس كفركلا، للمرّة الرابعة،بصليةٍ صاروخية.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف تجمع لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام،للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية، وتجمع آخر في بلدة شمع بقذائف المدفعية.

من جانبه،قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية نسف وتفجير في محيط معتقل بلدة الخيام في مرجعيون،مع استمرار القصف المدفعي على البلدة بالتزامن مع رشقات رشاشة كثيفة وتحليق للطيران الحربي والمسير فوق المنطقة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط الجامعة اللبنانية في منطقة الحدت، وأخرى على منطقة برج البراجنة، بالإضافة إلى شن غارات على بلدات كوثرية السياد، وميفدون، والمنطقة الواقعة بين بلدتي النميرية والشرقية.