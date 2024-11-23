استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة بمطاي

تابع تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال النظافه اليوميه بقري الوحده المحليه الخمسه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.



وتابع تاج جلال رئيس المركز، سير العمل استمرار رفع المخلفات و تكثيف جهود جهاز النظافة بالقرى على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة مطاى، لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع، وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية، وتمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ومتابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة.



حيث قامت الوحده المحليه لقريه بردنوها برفع المخلفات اليوميه بقريه بردنوها والقري التابعه ورفعها الي المقلب العمومي حفاظا على الصحة العامة، بحضور ربيع عبد الحليم رئيس القريه.

وتستمر الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان في أعمال النظافه اليوميه ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه ابوان والقرى التابعه لها ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين بحضور عادل عبد الوهاب رئيس القريه.



كما تستمر الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان في متابعه أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقريه ابوان، وتذليل العقبات التي تواجه الشركه المنفذه للمشروع، حيث يعد هذا نقله نوعيه بتوصيل خدمه الغاز الطبيعي القرى بعد وصول خدمه الصرف الصحي.