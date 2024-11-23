رئيس مركز ومدينة مطاي يتابع حملات النظافة اليومية بالقري والأحياء

تابع تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة مطاي اليوم، حملات النظافة اليومية بالقري والاحياء ، حيث تابع رئيس المركز وبإشراف فضل الجبالي و هشام حسانين نائبا رئيس المركز أعمال رفع القمامة من نقاط تجميعها بالمدينة.

وتم رفع المخلفات بحى شرق المدينة ، منطقه شرق المحطه وأمام وخلف مدرسه التجريبيه ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه ،

كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينه بشارع التجاره وشارع المدينه وشارع المدارس وشارع الثوره

واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد عرفات ومدرسه عثمان بن عفان

فيما تم رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثوره وأمام مدرسه الشعراوي



ووجه رئيس المركز باستمرار حملات النظافه اليوميه بالمدينه والقرى لرفع كفاءة منظومه النظافه بالمركز.