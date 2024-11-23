ضمن مبادرة «بداية».. قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بالمنيا

تابع تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينه مطاي، أعمال القافلة الطبية المجانيه، والتي أقيمت بمركز الشفاء الطبي الخيري بقريه أولاد الشيخ علي، التابعه لمجلس قروي بردنوها لخدمة أهالي القريه والقرى المجاوره.

وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية والإدارة الصحية بمطاي ومؤسس راعي مصر لاستقبال القافله الطبيه ضمن مبادره بداية تحت إشراف فضل الجبالي نائب رئيس المركز، وبحضور ربيع عبد الحليم رئيس القرية.



وتضم القافله الطبيه جميع التخصصات لتوقيع الكشف المجاني على المواطنين، وصرف العلاج مجاني والتحويل للعمليات إذا لزم الأمر.

وأكد رئيس المركز، أن مبادرة بداية لبناء الإنسان مشروع الدولة العملاق الذي جاء لتغير حياة أكثر من نصف سكان مصر، والذي تمثل أحد نماذج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثل حق المواطن في العيش والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي و السكني، والحياة الكريمة.

وأوضح أن قرى الريف المصري تشهد تطورًا غير مسبوق في كافة القطاعات، كانجاز جديد للدولة المصرية، وأكبر دليل على الجمهورية الجديدة.