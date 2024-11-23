غزل المحلة يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، الفوز على مضيفه الجونة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري نايل.

سجل عبده يحيى هدف فوز غزل المحلة على الجونة، وذلك في الدقيقة 25 من صناعة خالد الإخميمي.

وبهذا الفوز، حقق غزل المحلة انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك، بعدما تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية.

وكان قد أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لنادي الجونة تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

الدفاع: عبدالرسول، أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش.

الوسط: أحمد رضا، بلال السيد، عبدالجواد، محمد محمود.

الهجوم: سيف شيكا، تايه.

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع : أسامة النجار - عمرو الجزار - كاستيلو - يحيى زكريا

خط الوسط: توريه - بن شرقي - الإخميمي

وفي الهجوم: محمد أشرف - عبده يحيى -محمد علي بن حمودة.