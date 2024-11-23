في مباراة سيميوني الـ700.. أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على ألافيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه ألافيس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

باغت ألافيس مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق جون جوريدي من ركلة جزاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شيء، رغم محاولات أصحاب الأرض العديدة لتعديل النتيجة.

واستمر تقدم ألافيس حتى الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، حيث نجح الفرنسي أنطوان جريزمان في إدراك التعادل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

واستطاع ألكسندر سورلوث تسجيل هدف الفوز لصالح الأتلتي في الدقيقة 86، ليقلب أتلتيكو مدريد الطاولة على ألافيس بنتيجة 2-1.

مباراة سيميوني الـ700 مع أتلتيكو مدريد

فوز أتلتيكو مدريد على ألافيس، جاء بالتزامن مع المباراة رقم 700 للمدير الفني للفريق المدريدي، الأرجنتيني دييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس في مختلف المسابقات.

بتلك النتيجة، ارتقى أتلتيكو مدريد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.